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Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

14.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen H.G'yi takibe aldı.

H.G'nin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin 150 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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