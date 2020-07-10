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Düzce’de asker eğlenceleri yasaklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 10.07.2020 21:38 | Son Güncelleme

Düzce’de asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yasaklandı.

Düzce’de asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yasaklandı. Köylerde ve sokaklarda yapılan düğünlere ise sosyal mesafenin ortadan kalkması nedeniyle sınırlandırılma getirildi.
Düzce Valiliğinden yasak ve sınırlandırmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunar aktarıldı; “Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütnamenin alınmasına, Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine, Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde (düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecektir) yapılmasına karar verildi.”

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Akcakoca
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