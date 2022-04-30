Düzce'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce D-100 kara yolunda otomobilin beton bariyerlere çapması sonucu araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Resul K. idaresindeki 81 ABC 211 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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