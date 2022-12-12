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Düzce'de bir evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

12.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde ağır hasar gören ve yıkılması beklenen bir evin depo bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de bir evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik Köyü'nde Emrullah Küçükdişli'ye ait iki katlı evin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan F.K, A.D. ve K.İ. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, evin 23 Kasım'da kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde ağır hasar gördüğü, yıkım kararının ardından boşaltıldığı, eşyaların konulduğu depoda yangın çıktığı öğrenildi.

Aile fertlerinin, depremin ardından bahçeye konulan ve yaşamlarını sürdürdükleri konteynere yangının sıçramaması için caba gösterirken dumandan etkilendikleri belirtildi.

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