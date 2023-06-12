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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

12.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolunda seyreden A.K. idaresindeki 34 KU 6130 plakalı otomobil, aynı yönde giden K.Ç. yönetimindeki 81 AAF 420 plakalı otomobille Çoban Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.K, E.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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