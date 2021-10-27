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Düzce'de öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

27.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 600 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı için yaklaşık 1 aydır kutlamalarda oluşturacakları koreografi için çalışıyor.

Mustafa Açıkalın Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, bir araya gelerek ay yıldızlı şekil oluşturdu.

Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldızı oluşturarak güzel bir koreografi ortaya çıkaran öğrenciler, marşlar eşliğinde bayrak salladı.

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