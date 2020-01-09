Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Düzce'de minibüsün yaklaşık 20 metreden şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Düverdüzü köyünde Tahsin Çiftçi yönetimindeki 34 TY 949 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Sürücüyle minibüsteki Mustafa ve Sevim Çiftçi ile Hatice ve Nigar Gürbüz yaralandı.

Devrilen minibüsten itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Düzce Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

