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Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri hafta sonu kısıtlamasında hediyeleriyle "gönül alıyor"

06.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri hafta sonu kısıtlamasında hediyeleriyle "gönül alıyor"

Türk Kızılay Düzce Şubesi Genç Gönüllüler Topluluğu, hafta sonu kısıtlamasında hastanede yeni doğum yapan anneler ile sokağa çıkamayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden topluluk üyeleri, doğan bebekler için hazırladıkları hediyeleri annelere teslim ederek sağlıklı ömür diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan çocukları da unutmayan üyeler, çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ile kent merkezinde kısıtlamadan muaf vatandaşlara maske dağıtan ekip, sokak hayvanlarının aç kalmaması için de belirli bölgelere mama bıraktı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, gazetecilere, genç gönüllülerin yaptıkları faaliyetlerin vatandaşlar tarafından takdir topladığını belirterek, çalışmaların her hafta devam edeceğini söyledi.

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