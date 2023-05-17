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Düzce'de yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı

17.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yayaya çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Enes Eren (23) yönetimindeki plaka tescili bulunmayan motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Enes Eren (23) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Baltacı ile yaya Ali Acar yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Enes Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptığı görülüyor.

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Düzce Yığılca kaza motor kazası

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