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Düzce'deki atıl iş hanı kadınlara gelir kapısı oldu

10.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiliğin girişimiyle Kadın Emeği Merkezine dönüştürülen iş hanına gelen kadınlar çeşitli kurslarda eğitim görüyor ve ürünlerini satarak gelir elde ediyor - Merkezin yönetim kurulu başkanı Nermin Alayıldız: - "Çok fazla talep var, şu an çok yeterli dükkan olmadığı için takviye dükkanlarla sayımızı çoğaltıp daha çok kadına hitap etmeye çalışıyoruz"

ÖMER ÜRER - Düzce'de 1999 depreminin ardından yapılan ancak uzun yıllar kullanılmadığı için atıl kalan dükkanların değerlendirilmesi amacıyla Kadın Emeği Merkezine dönüştürülen iş hanı, yaklaşık 200 kadına çeşitli kurslarda eğitim alma ve ürettiklerini satıp kazanca dönüştürme fırsatı sunuyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce Depremi sonrası esnafa yönelik yapılan kalıcı iş yerlerinin kentin dışında kalması nedeniyle kullanılmaması üzerine Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle yaklaşık 4 ay önce proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda Kadın Emeği Merkezine dönüştürülen iş hanında, aralarında dezavantajlıların da olduğu kadınlar için ahşap boyama, el sanatları, dikiş-nakış, okuma-yazma gibi çeşitli kurslar açıldı. Aldıkları eğitimin ardından üretim yapmak isteyen kadınlara burada ücretsiz iş yeri açma imkanı da sağlanıyor.

Kent genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile 25 girişimci de buradaki iş yerlerine yerleştirildi. Merkezde halı, sepet, oyuncak bebek, süs eşyası, kıyafet ile yufka, makarna ve gözleme gibi yiyecekler yapan kadınlar, ürünlerini burada ve sosyal medya hesaplarında satışa sunuyor.

Merkezde çalışan kadınların çocukları da burada açılan anaokulunda eğitimlerini sürdürüyor.

- "Kadınlarımız başarıyor, çok güzel işler yapıyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, kadınların destekleri ve gayretleriyle merkezin güzel hale geldiğini söyledi.

Kadınların merkezde her gün farklı alanlarda hayatlarına dokunacak eğitimler aldığını dile getiren Atay, şunları kaydetti:

"Burada Düzce Üniversitesinin, ticaret odasının, belediyenin, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımızın birimleri mevcut. Kadın kooperatiflerimizin buradaki emekleri büyük ama sadece kooperatifle yetinmedik. Burada kadın girişimcilerimiz var. Amacımız, burada birçok insana iş kapısı açabilmek, emek sarf edecekleri alanları oluşturmak. Kadınlarımız her alanda başarıyor, çok güzel işler yapıyor. Bizim açımızdan gurur verici."

Kadın Emeği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Alayıldız ise Türkiye'de örneği olmayan merkezin Vali Atay'ın desteğiyle sosyal proje haline geldiğini belirtti.

Merkezde 7 kadın kooperatifi ve 25 kadın girişimciye ait iş yerlerinin olduğunu anlatan Alayıldız, "Bunun dışında kadınların sosyal alanları, çalışan kadınlarımızın çocuklarının faydalanabileceği anaokulu var. Üniversitemizin Yaşam Boyu Hayat Merkezi, Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB'in iş başlama programları da mevcut." dedi.

- "Dezavantajlı kadınlara öncelik sağladık"

Alayıldız, dezavantajlı kadınlara öncelik sağladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü onların birazcık daha desteklenmeye ihtiyacı var. Valimizin de bu yöndeki fikirleriyle dezavantajlı kadınlarımıza ayakta durabilmeleri için öncelik veriyoruz. Bunun dışında çok güzel sanatı olan, kente katma değer katacak kadınlarımızı komisyonda değerlendirip dükkan sahibi yapıyoruz. Çok fazla talep var, şu an çok yeterli dükkan olmadığı için takviye dükkanlarla sayımızı çoğaltıp daha çok kadına hitap etmeye çalışıyoruz."

Projenin çeşitli kurumlarla yürütüldüğünü aktaran Alayıldız, kentteki birçok kurumun merkeze büyük destek sağladığını sözlerine ekledi.

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