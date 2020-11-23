Düzce'nin yüksek kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor

Düzce'de bazı yaylalarda sonbahar güzelliği yaşanırken bazı bölgelerde başlayan mevsimin ilk karı görenleri şaşırttı.

Her mevsim değişen doğası ve açan çiçekleriyle misafirlerini ağırlayan kentteki yaylalar, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Rakımı 1200 ile 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Yaylaların bir kısmında sarı, kahverengi ve yeşilin her tonu görülürken bazılarında kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu.

Yaz aylarında misafirlerine ev sahipliği yapan Kardüz'e mevsimin ilk karının düşmesiyle yaylacıların dönüş hazırlığı başladı.

