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Düziçi’nde Trafik kazası:1 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

Düziçi’nde otomobil ile karşı istikametten gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, bugün öğleden sonra a 16.30 sıralarında yaşandı.

Düziçi’nde otomobil ile karşı istikametten gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra a 16.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 80 DK 293 plakalı motosikleti ile Refik Cesur Bulvarı üzerinden çarşı merkezine doğru giden Hüseyin Öner (42) Mustafa Yalçın caddesine dönerken, aynı bulvarın karşı istikametinden gelen 20 yaşındaki Furkan Donbaloğlu’nun kullandığı 80 DV 795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sırasında ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öner, olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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