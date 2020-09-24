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E- Sınav artık Kdz. Ereğli’de yapılabilecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

E- Sınav artık Kdz. Ereğli’de yapılabilecek

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un İlçede MEB-E Sınav Merkezi oluşturulması yönündeki girişimleri meyvesini verdi. Bundan sonra Sürücü Adayları ile Ustalık ve Kalfalık sınavlarına girecek olan vatandaşlar, Zonguldak’a gitmek zorunda kalmayacak.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bir süredir E-Sınav Merkezi konusunda sürdürdüğü çalışmaların olumlu sonuçlandığını bildirdi. Bozkurt, Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi’nde oluşturulan E-Sınav Merkezi’nin bugünden itibaren hizmete girdiğini müjdeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sürücü adayları E-Sınavları ile Ustalık ve Kalfalık E-Sınavları için İlçemizde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nde oluşturulan E- Sınav Merkezi bugün itibariyle hizmete girmiştir. Merkezin açılmasıyla birlikte,her yıl Ereğli ve Alaplı ilçelerimizde Ehliyet Sınavları ile Ustalık ve Kalfalık E-Sınavlarına girmek için Zonguldak’ta bulunan E-Sınav Merkezine gitmek zorunda kalan yaklaşık 5 bin kişi, E-Sınav hizmetini ilçemizde alacaktır. Adaylar, E-Sınav uygulaması sayesinde, randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek ve sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebileceklerdir. E-Sınav Merkezimiz, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu vesileyle ilçemizde sınava girecek sürücü, usta ve kalfa adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

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