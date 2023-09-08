YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. e-YDS yarın yapılacak

e-YDS yarın yapılacak

08.09.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) 9 Eylül Cumartesi günü yapılacağını belirterek, sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, e-YDS’nin 9 Eylül Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu yılın 10’uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacağı belirtildi.
5 bin 82 adayın katılacağı sınavda toplam 348 personel görev yapacak. e-YDS’de adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Saat 13.45’te başlayacak sınavda, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak sınava katılacak adaylara başarılar ve görevlilere de kolaylıklar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum havalandırmasına düşen yavru kediyi, itfaiye kurtardıBodrum havalandırmasına düşen yavru kediyi, itfaiye kurtardı
Güzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyorGüzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyor
Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyorJandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Başak eczanesi
Basaksehir
Tohum eczanesi
Umraniye
Defne eczanesi
Gaziosmanpasa
Özge eczanesi
Eyup
50. yil eczanesi
Sultangazi
Sular eczanesi
Sariyer
Meryem eczanesi
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.