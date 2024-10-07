Ebubekir Sofuoğlu’nun çirkin İkbal Uzuner yorumu Yeşim Salkım'ı çıldırttı: Döl israfını...

Daha 19 yaşınca gencecik iki isimdi İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil... Hayatlarının baharında 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledildiler. Kadınlar son bir haftada yaşanan kadın cinayetlerinin ardından "Güvende hissetmiyoruz" derken yapılan bazı yorumlar da en azn cinayetler kadar kan donduran cinsten...

Bu yorumlardan biri de ‘Prof. Dr.’ unvanına sahip olan Ebubekir Sofuoğlu...

Ebubekir Sofuoğlu katledilen iki kadının ardından ''İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı'' ifadesini kullanarak tüyleri diken diken etti.

KAN DONDURAN YORUM

"İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz" diyen isim sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeşim Salkım da gördüğü bu yorum karşısında deliye döndü. Kendisini sosyal medyadan engelleyen Ebubekir Sofuoğlu'nu paylaşan Yeşim Salkım şunları yazdı:

"Şimdi bu ne bu? Keşke senin de baban dünyaya gelişini engellemek için vazektomi yaptırsaydı! Bilir misin nedir o senin gibi kımıl zararları olmasın diye döl israfını önleyici ameliyat! Bir de beni engellemiş angut."