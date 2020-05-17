Eczacıbaşı VitrA’da Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Merve Dalbeler’le tekrar çalıştığımız için çok mutlu olduk. Kendisine kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.
Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Merve Dalbeler, 18 yaşında Eczacıbaşı A Takımı’na yükseldi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla ikinci dönemini yaşayan oyuncu, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti.
(İHA)
'Futbol takımı almak üzereyim!'
Survivor'daki şampiyon adayını söyledi
Galatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andı
Fatih Terim'den 20 yıl önceki Terim'e mektup
Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
Hasan Ali Kaldırım'dan ilginç antrenman
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif
Mesut Özil’in desteğiyle 120 aileye yardım
Mönchengladbach zirve yarışını sürdürdü
Beşiktaş'ta bir veda daha!
Futbol 'Çok farklı' döndü
'Şimdilik iptal etme düşüncemiz yok'
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Okuyucu Yorumları 0 yorum