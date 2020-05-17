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Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.05.2020 18:04 | Son Güncelleme

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te forma giydi.

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