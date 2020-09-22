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Eczacıbaşı VitrA, haftaya galibiyetle başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2020 19:14 | Son Güncelleme

Misli.com Sultanlar Ligi dördüncü haftasında Sarıyer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, haftaya galibiyetle başladı

Eczacıbaşı VitrA, beşinci hafta mücadelesinde 26 Eylül Cumartesi günü, Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi S.S.
Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın
Sarıyer Bld.: Mısra, Madison, Ecenur, Çağla, Miniriye, Abdulazimova, Sinem (L), Dilara, Bashnakova, İrem, Merve
Eczacıbaşı VitrA: Hande, Yasemin, Melis, Fatma, Ogbogu, Mirkovic, Melisa (L)
Setler: 0-3 (15-25, 17-25, 13-25)
Süre: 68 dakika (24,24,20)

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