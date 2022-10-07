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Eda Erdem: Basit hatalardan dolayı mağlup olduk!

07.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuşan kaptan Eda Erdem, basit hatalardan dolayı mağlup olduklarını söyledi.

Eda Erdem: Basit hatalardan dolayı mağlup olduk!

Milli takımın kaptanı Eda Erdem mücadele sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Üzgünüz çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı aslında. İlk seti kaybedince rakibi de biraz oyuna soktuk. Sonrasında ikinci seti aldık ama üçüncü sette ve dördüncü sette basit hatalar ve onların sabırlı oyunu bizi zorladı açıkçası. Üzgünüz" dedi.

Sırbistan ile oynayacakları maçla ilgili ise Eda, "Yarın çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Sırbistan turnuvanın bence en iyi voleybol oynayan takımı, hem çok iyi blok yapıyorlar. Bunun yanında hem defansta hem de hücumda çok etkililer. Çok önemli silahları var Boskovic gibi. Onları durdurmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"ZAYIF YÖNLERİMİZİ İYİ KULLANDILAR"

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Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan başantrenör Giovanni Guidetti ise, "ABD çok üst seviye bir oyun oynamadı fakat bizim zaaflarımızı ve zayıf yönlerimizi çok iyi kullanarak çok kolay sayılar buldular. Bu durum da fark oluşturdu. Sırbistan ile oynayacağımız maç çok zorlu olacak. Sırbistan çok iyi oynayan ve özellikle çok iyi blok yapan bir takım. Bu yüzden hücumda çok daha iyi olmak zorundayız. Tüm maçlarda bir öncekinden daha iyi mücadele göstermeye çalışıyoruz. Hücum konusunda çalışıyor ve daha iyi çözümler üretmeye çalışıyoruz. Fakat bazen çözüm üretmekte zorlandığımızda bu tüm oyunu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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