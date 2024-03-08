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Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! 'Işıklandırma' gerçeği sonradan ortaya çıktı

08.03.2024 17:45
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli Ülker Stadyumu önünde yapılan törenle açıldı. Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in heykeli sosyal medya kullanıcıları tarafından erkek heykeline benzetilirken gerçek ise ortaya çıktı. Eda Erdem'in heykelinin yanlış ışıklandırma kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan açılış törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Eda Erdem Dündar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

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Öte yandan Eda Erdem'in Türkiye Milli Takımı forması giyerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykel sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in heykeli sosyal medya kullanıcıları tarafından erkek heykeline benzetildi.

AA-20240308-33927161-33927153-FENERBAHCELI_OYUNCU_EDA_ERDEM_DUNDARIN_HEYKELI_8_MART_DUNYA_KADINLAR_GUNUNDE_ACILDI

"TAMAMEN YANLIŞ IŞIK"

Sosyal medyadaki yorumların ardından heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, Patronlar Dünyası'na konuştu. Doğan, "Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış. Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta. Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış." ifadelerini kullandı.
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YENİ FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan açılış nedeniyle üzeri kapalı bir şekilde görüntülenen heykelin gün ışığındaki yeni fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı.
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Eda Erdem fenerbahçe voleybol takımı
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