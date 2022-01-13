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  4. Edin Visca'nın yeri hemen doldu! Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Edin Visca'nın yeri hemen doldu! Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

13.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çalık'ın vefatıyla zor günlerden geçen Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferine onay verildiğini açıkladı. Visca Kulüpten yapılan sitemkar açıklamada, "Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." denildi.

Edin Visca'nın yeri hemen doldu! Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
Serdar Gürler

Serdar Gürler

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Başakşehir, Trabzonspor'a gönderdiği Visca'nın yerini Konyaspor'dan Serdar Gürler'le doldurdu. Konyaspor transfere onay verildiğini resmi siteden yaptığı açıklamayla ilan ederken, sitemkar ifadeler kullandı.

"SERDAR GÜRLER'İN SATIŞI ONAYLANMIŞTIR"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

adasdasd

CBCVB

"KULÜBÜMÜZ, FORMAMIZI TERLETMEK İSTEYEN FUTBOLCULARLA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok sevdiğim başakşehir kulübü ve başarılı olmasını istediğim Emre Bu Zor günümüzde Serdar Gürler transfer gerçekleşti İnşallah başarılı olamazsınız Sakat sakat Transfer ettik Serdar denen Kişiyi Takım Arkadaşlarını Bu Zor Zamanda Sattı üç kuruşa hocasına takımına ve büyük Konyaspor taraftarına terbiyesizlik yaptı inşallah inşallah Kadroya giremezsin inşallah başakşehir alt lige düşer Ahmet Çalık Ruhuna El Fatiha
sporcunun zeki çevik ve en önemlisi ahlaklı olanı senin bu yaptığın yakışmadı dere geçerken at değiştirilmez

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