Edin Visca'nın yeri hemen doldu! Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Başakşehir, Trabzonspor'a gönderdiği Visca'nın yerini Konyaspor'dan Serdar Gürler'le doldurdu. Konyaspor transfere onay verildiğini resmi siteden yaptığı açıklamayla ilan ederken, sitemkar ifadeler kullandı.

"SERDAR GÜRLER'İN SATIŞI ONAYLANMIŞTIR"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

"KULÜBÜMÜZ, FORMAMIZI TERLETMEK İSTEYEN FUTBOLCULARLA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.



