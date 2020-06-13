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Edirne Caddesi ışıl ışıl oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Edirne Caddesi’ne yapmış olduğu estetik ışıklandırma çalışması ile görsel bir şölen oluşturdu.

Ergene Belediyesi Edirne Caddesi’ne yapmış olduğu estetik ışıklandırma çalışması ile görsel bir şölen oluşturdu. Çehresi değişen Edirne Caddesi’nde yapılan çalışmalardan vatandaşlar ve esnaf büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Edirne Caddesi’ne baştan sona kadar ışıklı süslemeler koyarak görsel bir zenginliğe kavuşturan Ergene Belediyesi Edirne Caddesi’ni daha modern bir görünüme kavuşturdu. Edirne Caddesi üzerinde incelemelerde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Her şey daha modern, gelişen ve büyüyen Ergenemiz için” dedi.
Başkan Yüksel, “İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Edirne Caddesi’ni daha renkli bir görüntüye kavuşturmak adına ışıklı süslemeler ile çehresini değiştirdik. Yapmış olduğumuz bu güzel çalışma ile oluşturmuş olduğumuz görsel şölenden vatandaşlarımız ve esnaflarımız büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Göz kamaştıran Edirne Caddemiz yeni haliyle daha modern ve daha renkli” diye konuştu.

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