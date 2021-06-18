Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak'tan AA'ya veda ziyareti

EDİRNE (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Karabacak, ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başsavcı Karabacak, AA'nın önemli çalışmalar yaptığını belirterek çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AA Edirne Bölge Müdürü Baran da Karabacak'a ziyaret anısına "Sisler içerisinde bir başyapıt" adlı Selimiye Camisi'nin havadan çekilmiş fotoğrafını armağan etti.

