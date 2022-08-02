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Edirne sokaklarında üç kuşaktır "tencere köfte" satıyorlar

02.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailenin 3. kuşak temsilcisi Feriha Kavuranlar: - "Müşterimiz yıllardır belli, lezzeti bilenler vazgeçemiyor, yaşadığım sürece tencere köfteyi satmaya devam edeceğim"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de bir aile, üç kuşaktır tencere köfte satarak bu sokak lezzetini müşterilere sunuyor.

Kentte sabah erken saatlerde satışa sunulması dolayısıyla "kahvaltı köftesi" olarak da bilinen tencere köfte, yanında acı biberle servis ediliyor.

Kıvam ve lezzetinin tutturulmasında maharet isteyen tencere köfte, kentte yaklaşık 10 usta tarafından yapılıp satılıyor. Edirne'nin bu sokak lezzetini müşterilere sunan ailelerden biri de Kavuranlar ailesi.

Üç kuşaktır tencere köfte satan Kavuranlar ailesinin Ayşekadın semtindeki değişmez adresi, müdavimlerin uğrak yeri oluyor.

İşe gitmek üzere sabah yola çıkanlar, Kadı Bedrettin Cami Sokak köşesinde yerini alan köfte arabasından tencere köfte satın alıyor.

Köfteci ailenin 3. kuşak temsilcisi Feriha Kavuranlar, AA muhabirine, kayınpederi Bahattin Kavuranlar'dan devraldığı mesleği 35 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Kayınpederinin babasının da geçmişte köftecilik yaptığını belirten Kavuranlar, "Bizim müşterimiz yıllardır belli, lezzeti bilenler vazgeçemiyor, yaşadığım sürece tencere köfteyi satmaya devam edeceğim. Bir oğlum, bir kızım var. Devam ettirirler, ettirmezler. Onların adına herhangi bir şey söyleme yetkisine sahip değilim ama dedelerini çok sevip sayan torunlardı. Muhtemelen devam edeceklerdir." dedi.

Kavuranlar, köfteyi hazırlamak için 03.30'da mutfağa girdiğini, yanlarında çalışan bir personel tarafından 05.30'da köftenin satışa sunulduğunu belirtti.

Köfteyi sanayi tipi mutfağında hazırladığını ifade eden Kavuranlar, "Evimizde büyük bir mutfağımız var. Sanayi tipi ocağım, malzemelerim var. Yeme içme konusunda titiziz. Rahmetli kayınpederim de öyleydi. Hep aynı şeyi söylerdi. 'Para kazanıyorsun. Ekmek yiyorsun bu yüzden dikkat edeceksin, önemseyeceksin.' derdi. O yüzden ben her şeyi kendim yapıyorum." diye konuştu.

- "İşimi aşkla yapıyorum"

Müşterilerinin, çalışma saatlerini iyi bildiğini ifade eden Kavuranlar, "O saatten sonra gelip bizi aramaz. Müşterilerimiz köftemizi çok sever. Köftemizin lezzetini sevgime borçluyum. Sevgimi katıyorum yaparken ama tabii ki de kullandığınız ete borçluyum, baharata borçluyum, verdiğim hizmete borçluyum, severek aşkla yapıyorum. Bunların hepsi birbirine eklenince de güzel bir şey ortaya çıkıyor." dedi.

Semt esnafından Mehmet Önler, tencere köfteyi hemen her gün yediğini söyledi.

Önler, "Bu köfteyi yaklaşık 20 yıldır yiyorum. Lezzeti yıllardır değişmedi. Acı biberi olmazsa olmaz. Yanında da ne arzu ederseniz içebilirsiniz." dedi.

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