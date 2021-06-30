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Edirne'de bir mahallenin sakinleri davul zurna eşliğinde temizlik yaptı

30.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir mahallenin sakinleri davul zurna eşliğinde temizlik yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar, "Mahallem Temiz" Projesi kapsamında davul zurna eşliğinde çevre temizliği yaptı.

Yeniimaret Mahalle Muhtarlığı ve Mithatpaşa İlkokulu iş birliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışması sırasında vatandaşlardan bazıları, davul ve zurna ile çalınan şarkılara danslarıyla eşlik etti.

Muhtar Eren Kaçarlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi temiz tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Projenin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirten Kaçarlar, "Önce kendi kapısının önünü temizleyemeyen başka yeri temizleyemez. Bizim vicdanımız temiz, mahallemizi de temiz bir hale getirmek için emek harcıyoruz. Çevre kirliliği her anımızı etkileyen bir sağlık konusudur. Sağlıklı bir yaşam için çevremizi lütfen temiz tutalım." diye konuştu.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç de proje kapsamında belirli aralıklarla sokaklarda temizlik yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mithatpaşa İlkokulu Öğrencisi Emirhan Şahin de herkesin çevresini temiz tutması gerektiğini belirterek, "Cam ve plastik şişeler, ambalajlar her şey var sokakta. Çöplerini sokağa, yola atmışlar." dedi.

Öğrenci Arda Tilki de Kovid-19 salgını sürecinde hijyenin en önemli tedbirlerden olduğunu ancak kullanılan maskelerin gelişigüzel sokağa atılmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan Türkan Tuncay ise mahalledeki çocuk parkında atların gezdiğini ve burayı kirlettiğini belirterek yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi.

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