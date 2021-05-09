Edirne'de hayatını kaybeden anneler için mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden anneler için mezarlıklarda dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Keşan Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle asri mezarlıkta program düzenlendi. Sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanan programda hayatını kaybeden anneler ve kabristan ziyareti yapamayan kişiler için dualar edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bugün hayatını kaybeden ve annesinin mezarına gelemeyen kişiler için dua okuttuklarını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Salgın nedeniyle, aramıza koyduğumuz mesafeler, sizlerin bu hayattaki en değerli varlıklar olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Bugün mezarlıklarımızda; hakka yürümüş kıymetli annelerimiz için de dualar edeceğiz. Salgın ve kısıtlamalar nedeniyle mezarları başına gelemediğimiz kıymetli annelerimizi hep birlikte yad edecek, onlara dualarımızı göndereceğiz. Başta bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, hayattakilere sağlık ve esenlik, vefat etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum."