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Edirne'de "hırsız" camide çaldığı cep telefonunu geri getirdi

22.08.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir kişinin camide namaz kılarken çalındığı cep telefonu 3 gün sonra geri camiye bırakıldı.

Edirne'de "hırsız" camide çaldığı cep telefonunu geri getirdi

Sabuni Mahallesi'ndeki Lari Camisi'ne 18 Ağustos'ta cuma namazı için gelen Abbas Ulgen'in (79) telefonu namaz kıldığı sırada çalınmış, haber verilmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Ulgen'in telefonu dün camide poşetin içinde askıya asılmış şekilde bulundu.

Abbas Ulgen, AA muhabirine, cep telefonuna kavuştuğu için çok sevindiğini söyledi.

Cami görevlilerinin telefonu kendisine getirdiğini belirten Ulgen, şunları kaydetti:

"Şikayetimden de vazgeçmiştim. Hırsıza seslendim cep telefonumu getirmesi için. İçinde eski fotoğraflarım, çocuklarımın torunlarımın fotoğrafları vardı. Hatıralar vardı o telefonda. Camilerde böyle hırsızlık olayları yaşanmasın, burası Allah'ın evidir."

Lari Camisi Müezzini Selahattin Razlık da basın mensupları ve emniyetin bu konuya çok ilgi ve alaka gösterdiğini belirtti.

Cep telefonunu camideki askıda bir poşetin içinde bulduklarını aktaran Razlık, "Ne olursa olsun yine de Allah razı olsun. Vicdanla hareket edip getirmesi memnuniyet verici bir şey. Fakat üzücü olan en güvende olmamız gereken camilerde bu durumların yaşanmasıdır." diye konuştu.

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