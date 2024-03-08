YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kadın polisler şehit polis Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti

Edirne'de kadın polisler şehit polis Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti

AA AA
08.03.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında 8 yıl önce şehit olan Özsoy'un Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıldı, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kadınlarımızı anıyoruz. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un temsilinde bu güzel vatanın başta kadın şehitleri olmak üzere bütün şehitlerini saygıyla anıyoruz. Şehit çiçeklerimiz solmayacak hiç." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KGYS denetimlerinden kaçamayan sürücülere 18 bin 150 TL ceza yazıldıKGYS denetimlerinden kaçamayan sürücülere 18 bin 150 TL ceza yazıldı
Konya’da tefecilik operasyonu: 4 milyon lira değerinde senet ele geçirildiKonya’da tefecilik operasyonu: 4 milyon lira değerinde senet ele geçirildi
Sinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulunduSinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulundu
Anahtar Kelimeler:
ziyaret

Edirne Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
13:30
İkindi
16:43
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Edirne Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Sevil eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Güven eczanesi
Merkez
Sözer eczanesi
Merkez
Saygin eczanesi
Enez
Çinar eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.