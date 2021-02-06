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Edirne'de kısıtlamada evinde kalanlara moral için Meriç Nehri kenarında bando konseri verildi

06.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Mini konser internet üzerinden yayınlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bando ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara moral olması amacıyla Meriç Nehri kenarında konser verdi.

Tarihi Meriç Köprüsü yanındaki Protokol Evi bahçesinde sahne alan Edirne Belediye Bandosu, Trakya ve Balkan türkülerini seslendirdi.

Moral konseri belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Altan Güzelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta kentin bir noktasında konser verdiklerini söyledi.

Vatandaşların konserleri evlerinden canlı izleyebildiklerini anlatan Güzelli, farklı tarihi mekanlarda konser vermeye devam edeceklerini belirtti.

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