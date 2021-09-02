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Edirne'de minibüs devrildi: 8 yaralı

02.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de minibüs devrildi: 8 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı 59 ZM 640 plakalı minibüs Mahmutköy Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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