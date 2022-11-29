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Edirne’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

29.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İ.A. isimli yayaya, seyir halindeki A.E. idaresindeki 22 ACH 016 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yaralanan İ.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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