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Edirne’de temizlik-maske ve mesafe denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 01.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Daha önce kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlere katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp bugün alışveriş merkezinde yapılan denetleme çalışmalarına katıldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi il genelinde yapılan korona virüs tedbirleri denetimleri aralıksız sürüyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, bugün alışveriş merkezinde yapılan denetimlere katılarak vatandaşlar ve esnaflarla görüşerek uyulması gereken kuralları hatırlattı.
AVM girişinde güvenlik görevlisi tarafından ateşi ölçülen Edirne Valisi Ekrem Canalp, temizlik-maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunarak küçük çocuklarında maske takarak alışveriş yaptığını görünce çocukların ailelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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