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Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

19.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Kürşat Kırbıyık: - "Kanola üretiminde ülke genelinde ikinci sıradayız. Çiftçimizin üretim kapasitesini arttırması için verilecek tarımsal destekler son derece önemlidir"

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli kanola tohumları toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında 20 bin dekarlık alana ekilmek üzere 374 üreticiye, 980 torba kanola tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde yaklaşık 2 milyon liralık projenin 1,5 milyonu hibe desteğiyle sağlanırken 500 bin lirası üreticiler tarafından karşılandı.

Tohumların dağıtımı Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki törenle yapıldı.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin önemli bir tarım kenti olduğunu, tarımsal üretimin artırılması için yeni projeler hazırlandığını söyledi.

Tarımın Edirne için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kırbıyık, sulanabilir tarım arazilerini genişletip yüksek verim ve kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Edirne'de kanola ekim alanlarının 2021 yılına göre arttığını ve 67 bin dekardan 83 bin dekara yükseldiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Kanola üretiminde ülke genelinde ikinci sıradayız. Çiftçimizin üretim kapasitesini arttırması için verilecek tarımsal destekler son derece önemlidir. Yaklaşık 2 milyon liralık bir proje yürütülüyor. Bunun 1,5 milyon lirası Tarım Bakanlığı tarafından hibe olarak veriliyor. Tarımsal üretim zahmetli bir iştir. İklim, sıcaklık, yağışlar çok önemli. Bu risklerin hepsini bertaraf ederek hayırlı bir sezon diliyoruz. Tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise tarımın öneminin pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da anlaşıldığını anımsattı.

Edirne'de tarımsal üretimin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aksal, "Tarımsal üretimimizi daha da arttırmak için vatandaşlarımıza daha fazla destek olmaya çalışıyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri sulanabilir arazilere, barajlara yaptığımız yatırımları son derece arttırdık ve arttırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da pek çok farklı üründe çiftçilere hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kentte bu yıl 83 bin dekarlık alanda 30 bin tona yakın rekolte elde edildiğini belirten Bayazıt, üretim kapasitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dağıtılan tohumların ekimi gerçekleştirildi. Vali Kırbıyık ve milletvekili Aksal da traktöre binerek ekim mesaisine ortak oldu.

Üretici Muammer Soyaslan, verilen desteklerden dolayı memnun olduklarını ifade etti, köydeki sulama imkanlarının daha da geliştirilmesini talep etti.

Törene Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanola hibe tohum

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