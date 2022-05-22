YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'deki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde 300 kilogram tava ciğeri yapıldı

Edirne'deki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde 300 kilogram tava ciğeri yapıldı

22.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde 300 kilogram tava ciğeri yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, ziyaretçilere kentin marka lezzeti olan tava ciğeri ikram edildi.

Turizm Danışma Ofisi önünde kurulan stantta, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ciğerci önlüğü giyerek ustalarla birlikte ocağın başına geçti.

Ciğerlerin pişmesinin ardından Aksal ve Soytürk, sırada bekleyen vatandaşlara ciğer ikram etti.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'ye özgü lezzetleri tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugün burada Edirne'nin marka lezzeti olan tava ciğeri tanıttıklarını ifade eden Aksal, "Edirne deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi tava ciğeri. Bugün vatandaşlarımıza tava ciğeri ikramında bulunduk. Tüm hafta boyunca Edirne'mizin farklı lezzetlerini tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de dün açılışını yaptıkları Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine devam ettiklerini söyledi.

Bugün coğrafi işaretli Edirne tava ciğeri ve yanında olmazsa olmazı karaağaç biberini tanıttıklarını anlatan Soytürk, "Bugün gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu tava ciğerine. Edirne genel olarak da yoğun günler geçiriyor. Hıdrellez, Kakava, Bando ve Ciğer Festivali'ni geride bıraktık. Şimdi Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'mizin lezzetlerini hem tanıtıyoruz hem de ikram ediyoruz. Yemeklerimiz sofralarımız şifa olsun, paylaşalım, paylaştıkça çoğaltalım." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise pişirdikleri 300 kilogram ciğerin 3 dakikada tükendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Çaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecekÇaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecek
Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardındanDenizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Edirne Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:14
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.