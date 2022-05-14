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Edirne'nin hedefi yılda 10 milyon turist

14.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "10 milyon turiste doğru esnafımızla, Edirnelilerle ve bütün turizm paydaşlarımızla beraber emin ve koşar adımlarla yürüyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin turizm alanında her geçen gün ileriye gittiğini belirterek, hedeflerinin yıllık 10 milyon turist olduğunu söyledi.

Kentte dün başlayan "10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali", ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

İki köprü arasında Belediye Başkanı Gürkan, ciğerciler ve bando ekiplerince oluşturulan kortej, Meriç Köprüsü'nü geçerek Lozan Caddesi'ndeki Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev ciğer tavasına kadar yürüdü.

Bando ekiplerinin çaldığı marşlar ve dans gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, kentin Türkiye'nin en çok turist çeken illeri arasında yer aldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasının ardından bu yılki turizm hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Gürkan, "2014 yılında 2 milyon turistle başlayan serüvenimiz 2019 yılında 5,5 milyon turiste ulaştı. Kuşkusuz pandemi her şeyde olduğu gibi bazı çalışmalara ara vermek zorunda bıraktı bizi. Ama bu yıl, 2022 Edirne Yılı'nda inanıyorum ki kaldığımız yerden daha da güçlenmiş ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Gürkan, tarih, kültür, doğa ve gastronomi kenti Edirne'de turizm alanındaki çalışmaların artarak sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"2014 yılında hedefimiz orta vadede 5 milyon, uzun vadede 10 milyon turistti. Şimdi hedefimiz 10 milyon turist. 10 milyon turiste doğru esnafımızla, Edirnelilerle ve bütün turizm paydaşlarımızla beraber emin ve koşar adımlarla yürüyoruz. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde bu hedefi yakalayacağız ve yeni hedeflere doğru hep birlikte yelken açacağız."

Festival, Edirne, İstanbul, İzmir Seferihisar, Bursa, İzmit ve Bolu belediye bandoları ile Romanya'nın Rodna, Bulgaristan'ın Dobric, Tirgovişte ve Burgaz, Karadağ'ın Herceg Novi, Moldova'nın Zaim, Arnavutluk'un Elbasan, Macaristan'ın Szekesfehervar ve Dunaszekcso bandolarının Kent Ormanı, Saraçlar Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki konserleriyle devam edecek.

Festivalin son gününde Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara 1,5 ton ciğer ikram edilecek.

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