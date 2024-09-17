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  4. Edis konserine ünlü yağmuru! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dans şovu gündem oldu

Edis konserine ünlü yağmuru! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dans şovu gündem oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.09.2024 23:57
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Edis'in Harbiye konserine birbirinden ünlü isimler yağdı. Konsere katılan ünlü isimler arasında yer alan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü en ön sırada doyasıya dans etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıları kadar özel yaşamı da yakından takip edilen Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile yakalanan dudak dudağa pozuyla gündem olmuştu. Dolu dizgin aşk yaşan çift, Edis konserindeki dans şovlarıyla dikkat çekti.

EDİS KONSERİNDE DANS ŞOV

Edis'in Harbiye konserine ünlü arkadaşları eşlik etti. Konsere gelen ünlüler arasında Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan ve Hazal Kaya gibi isimler yer aldı.

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Konseri en ön sırada izleyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti Edis şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

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Ünlü çiftin dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü edis
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