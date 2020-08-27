YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Balıkesir’in tatil merkezi Edremit ilçesinde alınan tedbirler doğrultusunda Covid-19 denetimleri kesintisiz yapılmaya devam ediyor.Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın talimatıyla denetim ekipleri, ilçe genelinde Covid-19 Denetimlerini kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor.Denetimler kapsamında Edremit’te; kafe, restoran, kıraathane, plaj, sahiller ve pazar yerlerinde 7/24 denetim gerçekleştiren denetim ekipleri temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara riayet edilmesi noktasında çalışmalarını yürütüyor.Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkin denetimlerde pandemi kurallarına riayet etmeyenlerle ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Balıkesir’in tatil merkezi Edremit ilçesinde alınan tedbirler doğrultusunda Covid-19 denetimleri kesintisiz yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın talimatıyla denetim ekipleri, ilçe genelinde Covid-19 Denetimlerini kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor.
Denetimler kapsamında Edremit’te; kafe, restoran, kıraathane, plaj, sahiller ve pazar yerlerinde 7/24 denetim gerçekleştiren denetim ekipleri temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara riayet edilmesi noktasında çalışmalarını yürütüyor.
Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkin denetimlerde pandemi kurallarına riayet etmeyenlerle ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanıyor.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “İlçemizde koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini, belirlenen tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz denetimlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Bu kapsamda özellikle Koronavirüs salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından İçişleri Bakanlığımızın Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulaması hayata geçirilmiştir. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz koordinasyonunda hem işyeri hem de mahalle denetim ekiplerimiz oluşturulmuş olup 7/24 denetim faaliyetlerini yürütmektedirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:55
Yatsı
21:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Övünç Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.