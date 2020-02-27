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Edremit’te müze geçmişe götürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ziyaretçi akınına uğrarken, katılanları geçmiş yıllara götürmesi ile de dikkat çekiyor.Edremit’in kültürel, etnik, coğrafi değerlerini tanıtan ve Edremit’i temsil eden çok sayıda etnografik eşyayı içinde barındıran Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü çok sayıda ziyaretçiyi misafir ettiği açıklandı.Müzede; Edremit’in Kuva-yi Milliye ruhunu yansıtan Kuva-yi Milliye Odası, el yapımı eserler, eski silahlar, 18.

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ziyaretçi akınına uğrarken, katılanları geçmiş yıllara götürmesi ile de dikkat çekiyor.
Edremit’in kültürel, etnik, coğrafi değerlerini tanıtan ve Edremit’i temsil eden çok sayıda etnografik eşyayı içinde barındıran Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü çok sayıda ziyaretçiyi misafir ettiği açıklandı.
Müzede; Edremit’in Kuva-yi Milliye ruhunu yansıtan Kuva-yi Milliye Odası, el yapımı eserler, eski silahlar, 18. ve 19.yüzyıl döneminin Edremit ev yaşamına ilişkin birçok ev eşyası, giysi ve günlük yaşamı anlatan eşyalar sergileniyor. Edremit’in köklü ailelerinin yıllarca koruyarak müzeye bağışladığı, değerli eşyaların da korunarak yaşatıldığı bu önemli etnografya müzesi, son zamanlarda özellikle öğretmenler ve öğrenciler tarafından Edremit’in tarihini gençlere ve çocuklara öğretmek amacıyla ilgi odağı oldu. Müzede ziyaretçilere; Edremit’in tarihi, eski dönemlerdeki sosyal ve kültürel yaşamı alanında uzman arkeolog tarafından anlatılarak Edremit’in değerleri tanıtılıyor. Edremit Belediyesi Müzeler Sorumlusu Cumhur Dokur, müzelerde kültürel ve mitolojik değer taşıyan eşyaların son zamanlarda çok ilgi gördüğünü ifade etti. Okur, “ Etnografya müzeleri kent belleği ve kent kültür bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlıyor. Müzemiz de bu Edremit kent kültürünü her bir değerli parçayla ziyaretçilere aktarıyor” dedi.
Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Türkiye’de pek örneği olmayan bilyeli gazoz şişelerine ev sahipliği yapıyor. 1930’lu yıllarda Edremit Esensu adıyla gazoz üretimi yapan Hacı Rıfat Esensu tarafından üretilen bilyeli gazoz şişeleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Bilyeli gazoz şişelerinin günümüze çok azının yok olmadan ulaşabildiğini ifade eden Arkeolog Alper Ekici, Bilyeli gazoz şişesi sistemini şöyle anlattı: “Tayzikli hava ile basılan meşrubat sıvısı ile şişe içerisinde bulunan bilyeyi havaya doğru kaldırır ve bilye gazoz şişesinin ağzındaki contaya dayanır. İçileceği zaman parmakla şişenin ağzındaki bilye aşağı doğru itilir, tayzikli hava dışarıya çıkartılır ve gazoz içilebilir duruma getirilir. Gazoz içilirken bilyenin gazozun ağzını tıkamaması için için bilye, şişenin içindeki çentiklere denk getirilerek gazoz kolaylıkla içilir. Daha sonraki yıllarda temizliğinin zor olması ve hijyenik olmaması sebebiyle metal kapak sistemine geçildi” ifadelerini kullandı.

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