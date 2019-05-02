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Efe Güven: Deplasmandaki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz

TKBL HABERLERİ  | 02.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, deplasmanda oynanacak karşılaşmayı kazanıp, finale çıkmak istediklerini söyledi.

Efe Güven: Deplasmandaki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4. maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'ye 57-49 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Efe Güven ile oyunculardan Fahriya Abdi açıklamalarda bulundu.

Basketbolseverlere keyifli bir seri izlettirdiklerini söyleyen Efe Güven, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Sert ve agresif oynadılar. Elimize gelen fırsatları değerlendirmedik. Deplasmandaki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz. Mükemmel bir atmosfer oluşturdukları için taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer maçlara göre bugün düşük yüzdeyle oynadık” diye konuştu.
Fahriya Abdi ise savaşmalarına rağmen bunun yetmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Efe Güven Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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