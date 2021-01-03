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Efeler diyarı sessizliğini korudu

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 16:49 | Son Güncelleme

Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu.

Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu. Boş kalan sokakların sessizliği fotoğraflara yansıdı.
Pandemi tedbirleri kapsamında salgının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Efeler diyarı Aydın’da sokaklar boş kaldı. 2021’in ilk günlerini sokaklar ve caddeler yalnızlık ile karşılarken, Aydın’a sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanlar ve görevliler dışında sokaklarda kimse bulunmazken, emniyet güçleri ise denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması 04 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

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Aydın Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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