YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Efeler Ligi'nde Galatasaray-Spor Toto maçı ertelendi

Efeler Ligi'nde Galatasaray-Spor Toto maçı ertelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Efeler Ligi'nde Galatasaray-Spor Toto maçı ertelendi

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, başkent temsilcisinde 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, diğer oyuncuların da temaslı olması sebebiyle tehir edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Spor Toto'nun Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı
Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:53
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.