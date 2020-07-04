Efeler meclis toplantısı 50 bin kişiye ulaştı

Efeler Belediyesi ve Efeler TV’nin tüm sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Temmuz ayı Meclis Toplantısı birinci oturumunda toplamda 50 bin 384 kişiye erişim sağlandı.

Nisan ayında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve internet üzerinden yayın yapan Efeler TV, meclis toplantısında yurt dışından da takip edildi.

Efeler Belediye Meclisi Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra Temmuz ayında toplandı. Efeler Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk oturumu 01 Temmuz 2020 tarihinde Nevzat Biçer Parkı’nda saat 16.00’da gerçekleşti. Gerçekleşen oturum Efeler TV üzerinden canlı olarak yayınlandı. Efeler Belediyesi’nin ve Efeler TV’nin sosyal medya hesaplarından alınan resmi verilere göre yayınlanan oturum 50 bin 384 kişiye erişirken, başta Aydın olmak üzere; İstanbul, Bakü, İzmir, Muş, Bursa, Ankara, Texas’tan da izlendi.

Efeler Belediye Meclis toplantılarının tümümün Efeler TV üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

