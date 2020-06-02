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Efeler’de yeşil alanlar bakımdan geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda ve sokaklarda bakım-onarım ve düzenleme işlemlerine devam ediyor.Başkan M.

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda ve sokaklarda bakım-onarım ve düzenleme işlemlerine devam ediyor.
Başkan M. Fatih Atay’ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ata Mahallesi’nde bir dizi çalışmalarda bulundu. Bir yandan korona virüsle mücadele ederken bir yandan da kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, daha temiz, daha yeşil bir Efeler için çalışmalarına devam ediyor.
Ata Mahallesi’nde bulunan parkları ve sokakları elden geçirerek yenileyip düzenleyen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de biçip budadı. Özellikle boş arazi ve arsalarda bulunan kuru ot ve çalılar da iş makinesi yardımıyla biçilerek temizlendi.
Yapılan çalışmalarla dinlenmek, temiz hava almak ve aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

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