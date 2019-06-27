Efes'ten ayrılan Derrick Brown, Kızılyıldız'da

Sırp temsilcisi Kızılyıldız, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon THY Euroleague'de de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlılar, kadrosuna son olarak Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Derrick Brown'u kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Derrick Brown ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
31 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Efes ile sözleşmesi olmasına rağmen kadroda yer almamış, sezonu boş geçirmişti. ABD'li oyuncu Euroleague'de 2017-2018 sezonunda 7.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.
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