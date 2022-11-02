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Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu! ''Kanserim, artık güneşe çıkamıyorum''

02.11.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in ve dünya futbolunun efsane kalecileri arasında yer alan Manuel Neuer, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Durumunun ciddi olduğunu paylaşan Alman eldiven, güneş ışınlarından korunması gerektiğini ve doktorunun uyarılarda bulunduğunu duyurdu.

Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu! ''Kanserim, artık güneşe çıkamıyorum''
Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern ve Almanya Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan Manuel Neuer, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı. Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.

"3 KEZ AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDIM"

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3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE Mİ?

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Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda Manuel Neuer'in forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

ALMANLAR AÇIKLADI: "ENGEL DEĞİL"

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Neuer'in hastalığı spor yapmasına engel durumda değil. Tecrübeli kalecinin şu anda sahalardan uzak kalmasının sebebi ise omuz sakatlığı.

BU FOTOĞRAF EFSANE OLMUŞTU

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2015 yılında Messi ve Ronaldo'nun yanında Ballon D'or ödülüne aday gösterilen Neuer, bu efsane fotoğrafla birlikte gündem olmuştu. (AA)


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