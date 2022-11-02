Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu! ''Kanserim, artık güneşe çıkamıyorum''

Bayern ve Almanya Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan Manuel Neuer, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı. Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.

"3 KEZ AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDIM"

3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

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Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda Manuel Neuer'in forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

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Neuer'in hastalığı spor yapmasına engel durumda değil. Tecrübeli kalecinin şu anda sahalardan uzak kalmasının sebebi ise omuz sakatlığı.

BU FOTOĞRAF EFSANE OLMUŞTU

2015 yılında Messi ve Ronaldo'nun yanında Ballon D'or ödülüne aday gösterilen Neuer, bu efsane fotoğrafla birlikte gündem olmuştu. (AA)



