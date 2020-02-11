Efsane futbolcu Pele depresyona girdi

"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
(AA)
Dünyanın en genç teknik direktörü oldu
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
İşte Fatih Terim'in şampiyonluk favorisi
Dortmund, Jadon Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş çağrı
Beşiktaş Kulübünden McKissic açıklaması!
Liverpool'un yıldızına dev teklif! 90 milyon euro...
Avrupa'nın devleri genç stoperin peşinde!
Ali Koç'tan flaş karar!
G.Saray'dan Saracchi açıklaması
Sporting evinde kazandı
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum