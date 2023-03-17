SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Efsane isim Pablo Martin Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak geri döndü!

Efsane isim Pablo Martin Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak geri döndü!

17.03.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Bölgesel Amatör Lig takımlarından Nilüfer Belediye Futbol SK, Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı teknik direktörlük görevine getirdiği resmen açıkladı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu belirtildi.

Efsane isim Pablo Martin Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak geri döndü!

Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla, Nilüfer Belediye Futbol SK’nın yeni teknik direktörü oldu. Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler, yaptığı resmi açıklamada Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
-
Galatasaray Galatasaray

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

384f3b43-2fce-4eaf-9b91-7a6bf6eaf999

Tamer İşler’in açıklaması şu şekilde: “Bursaspor’umuzun efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla’yı Bursaspor’umuzun efsane Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı’ya adını yaşattığımız Stadı’nda kavuşturuyoruz. Kulübümüz gelecek sezon planlamaları doğrultusunda ‘Teknik Direktörlük’ görevi için Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ve sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Futbolculuk kariyer basamaklarını adım adım çıkarak efsane olan Pablo Martin Batalla’ya yeni teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Pablo Martin Batalla’nın kulübümüzde tecrübe edinerek efsane hoca olarak Bursa’mızın hiç bir zaman vazgeçilmeyecek değeri olan Bursaspor’umuzun başında da bir gün teknik direktör olarak görme arzumuz en büyük temennimizdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özer Hurmacı’nın lisansı çıktıÖzer Hurmacı’nın lisansı çıktı
Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...
Taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu'Taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu'
Anahtar Kelimeler:
Pablo Martin Batalla batalla Bursaspor yıllık

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

'Daha sakalları bile yok!' Maç için olay yorum...

'Daha sakalları bile yok!' Maç için olay yorum...

Şaka değil gerçek! Galatasaray, bu transferle 'para basacak!'

Şaka değil gerçek! Galatasaray, bu transferle 'para basacak!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.