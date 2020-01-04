YURTHABER
  4. Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege’de yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseriNazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri
Ege’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar olduEge’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

174 öğrenciye bot

174 öğrenciye bot

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.