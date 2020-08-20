Ege Üniversitesi, ARWU sıralamasında Türkiye’de ilk 5’te

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2020 sonuçları açıklandı. Sıralamada Ege Üniversitesi, dünyanın saygın üniversiteleri arasında 701-800 bandında yer alırken, Türkiye üniversiteleri arasında ise ilk 5’te yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Çin’in Şhangay’daki Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Shanghai Ranking Consultancy’nin hazırladığı "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması 2019 verilerine göre Dünyada ilk 901-1000, Türkiye’de ilk 11-12 aralığında yer alan Ege Üniversitesi, 2020 yılında performansını artırarak dünya sıralamasında 701-800 bandında Türkiye sıralamasında ise ilk 5’in içerisinde yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda AR-GE ve nitelikli yayına öncelik verdik. Bu hedeflerimize erişme noktasında, akademisyenlerimizin teşvik edilmesi ve araştırma altyapısının oluşturulması için bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Kurumsal akreditasyon, uluslararasılaşma, eğitimde kalite ve öğrenci odaklı uygulamalarımız konusunda üniversite tarihinde pek çok ilki gerçekleştirdik. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu somut hedefler doğrultusunda üniversitemizin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alması için üstün gayretle çalışıyoruz. Ege Üniversitesinin gösterdiği performans bir tesadüf değil, disiplinli bir çalışmanın sonucudur. Bu başarıda emeği geçen tüm mensuplarımızı kutluyorum" dedi.