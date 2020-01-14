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  4. EGEİD’ten Kıbrıs’taki pazar alanlarında inceleme

EGEİD’ten Kıbrıs’taki pazar alanlarında inceleme

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni pazar arayışları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği yönetimi, ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulundu.Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, geçtiğimiz hafta başladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş görüşmeleri kapsamında yaptıkları incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni pazar arayışları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği yönetimi, ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, geçtiğimiz hafta başladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş görüşmeleri kapsamında yaptıkları incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ticaret sahasını genişletmek hem de KKTC’nin ekonomik anlamda kalkınmasına destek sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirten Aloğlu, “KKTC bizim için ticari sahadan ötesidir. Gerek toplumun kaygıları gerek kader birliğimiz gerek yedi düvelin üzerinde yaptığı planları bertaraf etmek için bizler durumdan vazife çıkarıyor, karınca kararınca tarafımızı belirlemek, ülkemizin ve yavru vatanımızın yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizler ülkemizin ticaret sahasını genişletmek, milletimizin ekonomik imkanlarını çoğaltmak adına sınırları zorlamaya kararlıyız. Doğu Akdeniz cenderesinde yavru vatanımıza ve ana vatanımıza nefes vermek, ticari yüke omuz vermek adına çıktığımız bu seferde KKTC’nin haklı davasında sivil toplum kuruluşlarının dikkatini bölgeye çekmeyi amaçladık” dedi.
Kuruldukları günden bu yana ekonomiye katkı sağlamak amacıyla pazar arayışlarını sürdürdüklerini belirten Aloğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana pazarın küçüklüğüyle büyüklüğüyle değil her pazar bizim pazarımızdır ilkesiyle çalışıyoruz. Şimdiye kadar Panama, Almanya, İtalya ve Yunanistan pazarlarında görüşmelerde bulunmuştuk. Güzel ve faydalı işlere imza attık. Bu yaptığımız görüşmelerde hem ülkemizi hem de pazarlara ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu sefer de bizim için manevi değeri de olan yavru vatanımızı ziyaret ettik. Dolu dolu bir iş gezisi oldu. Kıbrıs’ta 2016 yılında yapılan araba fabrikasıyla başladık. Programımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i Başbakanlık müsteşarı Suat Yeldener’i ziyaret ederek devam ettik. Türk-Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i, Kıbrıs Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanımız Mahmut Özçınar’ı, Belediye Başkanvekili Mustafa Momin’i, Manisamıza emekleri geçen Asil Nadir ile görüşmeler yaptık. Hepsine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Pazarların küçüklüğüyle büyüklüğüyle ilgilenmeden her pazar bir network diyerek elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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